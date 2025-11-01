نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Yalla Sport Live.. Al-Ittihad vs Al-Khaleej | في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Yalla Sport Live .. Al-Ittihad vs Al-Khaleej | في دوري روشن السعودي

تتجه الأنظار اليوم نحو ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث يلتقي الخليج مع الاتحاد في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة الجديدة من دوري روشن السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:35 مساءً بتوقيت القاهرة و5:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



مباراة تحمل طابع التحدي والإصرار، خصوصًا أن الاتحاد يدخلها بحثًا عن تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات، بينما يسعى الخليج لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم وتأكيد قدرته على مقارعة الكبار.

الاتحاد.. رغبة في العودة إلى القمة واستعادة التوازن

فريق الاتحاد يدخل اللقاء بعد سلسلة نتائج غير مستقرة جعلته يتراجع قليلًا في جدول الترتيب، ما يضعه تحت ضغط كبير لاستعادة هيبته.

المدرب مارسيلو غاياردو سيعتمد على عناصر الخبرة والسرعة في الهجوم بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى جانب رومارينيو وكورونادو، مع عودة الحارس مارسيلو غروهي لحماية العرين الاتحادي.

Al-Ittihad vs. Al-Khaleej



الاتحاد يدرك أن الفوز اليوم لا يعني فقط ثلاث نقاط، بل استعادة الثقة أمام جماهيره الغفيرة التي تنتظر منه أداءً يليق ببطل الموسم الماضي.

الخليج.. الطموح يصطدم بالكبار

أما فريق الخليج، فيدخل اللقاء بطموحات كبيرة بعد أن قدّم مباريات قوية مؤخرًا، حيث يعتمد المدرب بيدرو إيمانويل على اللعب الجماعي والتمركز الدفاعي المتقن، مع الاعتماد على المرتدات السريعة عبر سفيان بن دبكة وموراتو.

الفريق الخليجاوي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة مدوية أمام العميد، وإثبات أنه أصبح خصمًا صعبًا لأي فريق في الدوري.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع أن يبدأ الاتحاد بتشكيل مكوَّن من: غروهي – أحمد بامسعود – حمدان الشمراني – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي – كانتي – برونو هنريكي – كورونادو – رومارينيو – حمد الله – كريم بنزيما.

أما الخليج فمن المرجح أن يدخل اللقاء بتشكيل يضم: ميساك – عبد الله اليوسف – ناصر السالم – بن دبكة – علي الزبيدي – موراتو – علي هزازي – فهد الجميعة – محمد السهلي – سوكول – أوستن.

أهمية المباراة في جدول الترتيب

الفوز في هذه المواجهة سيكون ذا أهمية مزدوجة؛ فـ الاتحاد يريد تقليص الفارق مع فرق المقدمة والعودة للمنافسة على الصدارة، بينما الخليج يسعى لتعزيز موقعه في المنطقة الدافئة والهروب من شبح الهبوط المبكر.

النقاط الثلاث اليوم لا تمثل مجرد إضافة رقمية، بل دفعة معنوية قوية لأي من الفريقين قبل الدخول في الجولات الحاسمة من الدور الأول.

المعلقون والقنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة SSC Sports HD 1 بصوت المعلق عيسى الحربين، ويمكن متابعتها أيضًا عبر تطبيق شاهد VIP أو مواقع البث المباشر مثل يلا كورة ويلا شووووت بث مباشر التي تقدم تغطية فورية للأحداث والتحليلات.

توقعات المباراة

من المتوقع أن تكون المباراة قوية من بدايتها، حيث سيحاول الاتحاد السيطرة على مجريات اللعب من خلال الاستحواذ والضغط المبكر، بينما سيعتمد الخليج على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة.

لكن الأفضلية النظرية تبقى للاتحاد بفضل خبرة لاعبيه وعمق دكة البدلاء، رغم أن مفاجآت الخليج تبقى واردة بقوة.