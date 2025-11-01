نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة.. ليفربول يدخل المباراة ضد أستون فيلا تحت ضغط شديد بعد سلسلة نتائج سلبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي ليفربول مساء اليوم السبت فريق أستون فيلا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، في مواجهة قوية يسعى فيها كل فريق لتحقيق انتصار مهم قبل دخول مرحلة الحسم في النصف الأول من الموسم.

ويدخل ليفربول اللقاء بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث تلقى أربع هزائم متتالية أمام كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد، وبرينتفورد، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة فقط.

في المقابل، يمتلك أستون فيلا الرصيد نفسه من النقاط، لكنه يأتي في المركز الثامن بفارق الأهداف، ويأمل في استغلال تراجع أداء ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تعزز موقعه في جدول الدوري.

وتُعد المباراة اختبارًا حاسمًا للفريقين في هذه المرحلة من الموسم، خاصة مع تقارب النقاط والمنافسة القوية بين الأندية على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ليفربول يدخل المباراة تحت ضغط شديد بعد سلسلة نتائج سلبية

يخوض ليفربول اللقاء في وضعية صعبة، حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة خلال آخر 7 مواجهات في جميع البطولات، إلى جانب خسارته آخر أربع مباريات في الدوري أمام:

كريستال بالاس – تشيلسي – مانشستر يونايتد – برينتفورد.

كما ودع الفريق بطولة كأس كاراباو بعد خسارة ثقيلة أمام كريستال بالاس بثلاثية، وهو ما جعل المدير الفني آرني سلوت تحت ضغط هائل من جماهير النادي، التي باتت تطالب بإصلاحات جذرية على مستوى الأداء والنتائج.

ويدخل الريدز المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، ما يجعل الفوز ضرورة وليس خيارًا.

أستون فيلا يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة و4 انتصارات متتالية

على الجانب الآخر، يدخل أستون فيلا اللقاء بحالة معنوية ممتازة، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري، وضعته في المركز الثامن بـ15 نقطة، متساويًا مع ليفربول، مما يجعل اللقاء صراعًا مباشرًا على مراكز المقدمة.

ويمتلك الفريق الضيف أسلحة هجومية قوية، ويعتمد على الضغط العالي وسرعة التحول الهجومي، ما يجعله خصمًا صعبًا خصوصًا في ظل التذبذب الدفاعي للريدز في الجولات الماضية.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى:

جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع:

ميلوس كيركيز – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز

خط الوسط:

أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتس

الهجوم:

هوجو إكيتيكي – محمد صلاح – كودي جاكبو

ويُنتظر أن يكون محمد صلاح العنصر الأخطر في التشكيلة، خاصة في ظل رغبته في العودة للتسجيل وصناعة الفارق.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

على ملعب أنفيلد.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS 1 HD

المعلق: حفيظ دراجي.