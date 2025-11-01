نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووووت بث مباشر.. آرسنال في مواجهة بيرنلي صراع القمة والنجاة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوووووت بث مباشر.. آرسنال في مواجهة بيرنلي صراع القمة والنجاة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026

تُقام مواجهة بيرنلي ضد أرسنال في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب تيرف مور في بيرنلي. انطلاقة اللقاء ستكون في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش (BST).

الأجواء والفُرق قبل المواجهة

بيرنلي

الفريق المضيف عانى في البداية هذا الموسم، لكنه استطاع استعادة بعض توازنه بتحقيق انتصارات متتالية، مما أخرجه من دائرة الخطر.

إلا أن بيرنلي سيواجه تحديات كبيرة، فبعض لاعبيه الرئيسيين مغمورون بالإصابات، مثل جوردن باير وزِكي أمدوني وكونور روبرتس، الذين سيكون غيابهم مؤثرًا.

ارسنال × بيرنلي

أرسنال

المتألق هذا الموسم، أرسنال يدخل اللقاء وهو يعتلي قمة الترتيب، ويسعى لتعزيز الفارق أمام منافسيه.

لكن الفريق يعاني من غيابات أيضًا، فـ جابرييل مارتينيلي مؤكد غيابه، وويليام ساليبا في اختبار اللياقة، فيما يغيب مارتن أوديغارد وكاِي هافرتز حاليًا.

ومن المتوقع أن يُجري المدير الفني ميكيل أرتيتا بعض التغييرات على التشكيل لتعزيز أرضية اللعب والحفاظ على الأداء القوي.



التاريخ والمواجهات المباشرة

أرسنال تملك أفضلية واضحة في المواجهات بين الفريقين، وهي لم تخسر أمام بيرنلي في الجولات الأخيرة.

في آخر مواجهة بينهما في ملعب بيرنلي، فاز أرسنال بنتيجة ساحقة 5–0.

بيرنلي لم يحقق فوزًا ضد أرسنال في مباريات عديدة، مما يزيد من الضغط عليه هذه المرة.



المشاهدة والبثّ

في المملكة المتحدة، يُواجه اللقاء حظر البث التلفزيوني المباشر للساعة الثالثة عصرًا GMT، حسب القوانين المعمول بها للبطولة.

لذلك، المشجعون يعتمدون على البثّ الرقمي أو متابعة التحديثات الحيّة من المواقع المختصة مثل Standard Sport أو VAVEL.

منصة Sky Sports تقدم تغطية مباشرة من الملعب بالتحديثات، لكن مشاهدته محليًا ستقتصر غالبًا على الإنترنت أو التسجيلات البعدية.