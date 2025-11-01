نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شووت.. محمد صلاح.. أمل ليفربول في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة قوية أمام أستون فيلا في العاشرة مساء السبت على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ليفربول ضد أستون فيلا



يسعى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت لاستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة، إذ تلقى الفريق 4 هزائم متتالية في الدوري أمام كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد، وبرينتفورد، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

ومنذ فوزه على إيفرتون في ديربي “ميرسيسايد” يوم 20 سبتمبر الماضي، لم يعرف ليفربول طعم الانتصار، كما تلقى خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية، لتزداد الضغوط على الفريق الذي يعاني من تراجع واضح في الثقة والأداء.

بروفة قبل ريال مدريد



يدخل ليفربول مباراة أستون فيلا وهو يبحث عن انتصار معنوي قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، تليها مواجهة قوية أخرى ضد مانشستر سيتي في البريميرليج، ما يجعل هذه المباراة بمثابة اختبار مهم قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

في المقابل، يعيش أستون فيلا فترة استقرار ونتائج إيجابية، إذ حقق الفريق سلسلة من الانتصارات جعلته من أبرز المنافسين هذا الموسم، ويطمح في استغلال تراجع ليفربول لخطف فوز جديد يرفع رصيده في جدول الترتيب.

وشهدت آخر 6 مواجهات بين الفريقين تسجيل 21 هدفًا، ما يعكس الطابع الهجومي المثير لهذه المواجهة دائمًا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 15 نقطة من 9 مباريات (5 فوز – 4 خسارة)، وسجل لاعبوه 16 هدفًا مقابل 14 هدفًا في شباكهم.

أما أستون فيلا، فيأتي في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط (15 نقطة) بعدما فاز في 4 مباريات، وتعادل في 3، وخسر في 2، مسجلًا 9 أهداف ومستقبلًا 8.

تاريخ مواجهات ليفربول وأستون فيلا



تقابل الفريقان 201 مرة عبر التاريخ، فاز ليفربول في 102 مواجهة مقابل 58 فوزًا لأستون فيلا بينما انتهت 41 مباراة بالتعادل.

محمد صلاح.. أمل ليفربول



يدخل محمد صلاح اللقاء بحثًا عن هدف جديد مع الريدز بعدما سجل في الجولة الماضية أمام برينتفورد.

وسجل صلاح هذا الموسم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي، إلى جانب هدف وتمريرة في دوري الأبطال.

ورفع رصيده إلى 249 هدفًا مع ليفربول في جميع المسابقات، مبتعدًا بفارق 31 هدفًا فقط عن روجر هانت صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي النادي التاريخيين.