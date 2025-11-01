نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر Twitter.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز | شاهد دون تقطيع أو تشفير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر Twitter.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز | شاهد دون تقطيع او تشفير

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب سيتي جراوند حيث يستضيف فريق نوتنجهام فورست نظيره مانشستر يونايتد في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



مباراة تحمل طابع الندية والإثارة، خصوصًا أن الفريقين يدخلان اللقاء بدوافع مختلفة؛ اليونايتد يسعى لمواصلة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما نوتنجهام فورست يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة جديدة أمام الكبار.

مانشستر يونايتد يبحث عن الثبات بعد بداية متذبذبة

يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج وهو في حاجة ماسة للفوز، بعد أداء متقلب في الجولات الأخيرة.

مانشستر يونايتد



يعتمد تين هاج على ثلاثي الهجوم القوي بقيادة ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز وهويلوند، مع وجود الدعم من خط الوسط الذي يقوده كاسيميرو وماكتوميناي.

الفريق يسعى لتأكيد استعادته التوازن قبل المراحل الصعبة المقبلة، خاصة أن جماهير أولد ترافورد ما زالت تنتظر الأداء المقنع من فريقها العريق.

نوتنجهام فورست.. الطموح يصطدم بالخبرة

على الجانب الآخر، يدخل نوتنجهام فورست اللقاء بثقة نسبية بعد أن قدّم مستويات جيدة أمام فرق كبيرة هذا الموسم، لكنه يعاني من بعض الأخطاء الدفاعية التي كلّفته نقاطًا مهمة.

المدرب نونو سانتو يركز على التنظيم الدفاعي واستغلال الكرات الثابتة والهجمات المرتدة السريعة، مع الاعتماد على الثنائي تايوو أونيي وإيلانجا في الخط الأمامي.

فورست يدرك صعوبة المهمة، لكنه يراهن على الروح القتالية والجماهير الغفيرة في ملعبه لخطف نتيجة إيجابية.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد بتشكيل يضم: أونانا – دالوت – ليندلوف – ماجواير – ريجيلون – كاسيميرو – ماكتوميناي – برونو فيرنانديز – أنتوني – راشفورد – هويلوند.

بينما من المرجح أن يدخل نوتنجهام فورست المباراة بتشكيل مكوَّن من: تيرنر – أورير – بولي – موريلوس – توفولو – مانجالا – ياتس – إليانجا – جيبس وايت – تايوو أونيي – هدسون أودوي.

أهمية المباراة للفريقين

المواجهة تُعد حاسمة في صراع المراكز، حيث يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة التقدم نحو المربع الذهبي، بينما يريد نوتنجهام فورست الابتعاد عن مناطق الخطر في منتصف الجدول.

الفوز بالنسبة للفريقين سيكون نقطة تحول مهمة في مشوارهما، خاصة مع ضغط المباريات في الفترة المقبلة.

القنوات الناقلة والمعلقون

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium بتعليق عصام الشوالي، كما يمكن متابعة اللقاء عبر مواقع البث المباشر مثل يلا شووووت بث مباشر ويلا كورة التي تقدم تغطية لحظية للأحداث والتحليلات بعد كل شوط.

توقعات اللقاء

يتوقع أن يشهد اللقاء أداءً قويًا من الفريقين، مع أفضلية نسبية لمانشستر يونايتد بفضل الخبرة وجودة اللاعبين، إلا أن نوتنجهام فورست يمتلك سلاح المفاجآت على أرضه، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات حتى الدقيقة الأخيرة.