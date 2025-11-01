نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. أرسنال يسعى لتعزيز صدارته أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسنال يسعى لتعزيز صدارته أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي، مساء اليوم السبت، على ملعب “تيرف مور”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في مواجهة يسعى فيها الجانرز لمواصلة الانتصارات وتثبيت أقدامهم على قمة جدول الترتيب.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر.

يدخل أرسنال اللقاء بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليواصل نتائجه الإيجابية منذ بداية الموسم. ويسعى الفريق إلى الحفاظ على الصدارة ومواصلة الزحف نحو لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ أكثر من عقدين.

في المقابل، يأمل فريق بيرنلي بقيادة المدرب سكوت باركر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام المتصدر، وتحسين موقفه في جدول الدوري بعد سلسلة من النتائج غير المستقرة منذ انطلاق الموسم.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي



يحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، بعد تحقيق 7 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة واحدة فقط، بينما يأتي بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل و5 هزائم.

أرسنال في أفضل حالاته



يعيش الجانرز واحدة من أفضل فتراتهم هذا الموسم، بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية، استقبل خلالها الفريق هدفًا واحدًا فقط، وسط تألق كبير من بوكايو ساكا ولياندرو تروسار. كما تأهل الفريق مؤخرًا إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بعد فوزه على برايتون بهدفين دون رد.

ويمتلك أرسنال سجلًا قويًا أمام بيرنلي، حيث لم يخسر في آخر 20 مواجهة تقريبًا بينهما في مختلف البطولات، كما حافظ على نظافة شباكه في 6 من آخر 8 مباريات أقيمت على ملعب تيرف مور.

ترتيب الفريقين



يحتل أرسنال في المركز الأول من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يقع بيرنلي في المركز الـ16 وفي رصيده 10 نقطات، جمع كل منهم نقاطه في تسع جولات مضت من عمر مسابقة البريميرليج.