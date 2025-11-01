نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة نارية في البوندسليجا.. بايرن ميونخ يواجه باير ليفركوزن بحثًا عن الفوز الـ15 تواليًا في المقال التالي

قمة نارية في البوندسليجا.. بايرن ميونخ يواجه باير ليفركوزن بحثًا عن الفوز الـ15 تواليًا

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره باير ليفركوزن، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا في مواجهة نارية ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني (البوندسليجا)، حيث يسعى البافاري لمواصلة سلسلة انتصاراته التاريخية بعد 14 فوزًا متتاليًا في جميع البطولات.

يدخل بايرن اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد 8 انتصارات متتالية، بينما يحتل باير ليفركوزن المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ويأمل في كبح جماح البطل المتألق وإيقاف قطاره المنطلق بثبات نحو اللقب.

تحذير كومباني قبل القمة



أطلق المدير الفني لبايرن ميونخ فينسنت كومباني تحذيرًا قويًا للاعبيه قبل المباراة، مؤكدًا ضرورة تجنب الأخطاء الدفاعية خاصة أمام المرمى. وقال:

> “آمل ألا تكون هناك ركلات حرة خطيرة، لا نريد أخطاء غبية، قد لا يكون يوم الخصم جيدًا، لكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك، علينا التركيز الكامل طوال المباراة”.

مواجهة قوية بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي



يعتمد بايرن ميونخ على قوته الهجومية الضاربة بقيادة هاري كين وجمال موسيالا، بينما يعوّل باير ليفركوزن على سرعة أجنحته بقيادة غريمالدو وفلوريان فيرتز في مواجهة تعد بالندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن



تقام المباراة اليوم السبت على استاد أليانز أرينا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن



يمكن متابعة المباراة عبر قناة MBC ضمن تغطيتها الحصرية لمنافسات الدوري الألماني موسم 2025-2026.