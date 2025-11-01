نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوورة.. موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفركوزن والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفركوزن والقناة الناقلة

يستضيف بايرن ميونخ، نظيره باير ليفركوزن، في السادسة مساءً على ملعب أليانز أرينا، في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الألماني، حيث يسعى بايرن ميونخ للتمسك بصدارة الدوري الألماني، فيما يبحث ليفركوزن عن تعديل موقعه في الدوري.

موعد المباراة بين ميونخ وليفركوزن

تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

فيما تذاع أحداث مباراة ميونخ وليفركوزن عبر شاشة "إم بي سي أكشن" ومنصة "شاهد VIP".

ترتيب الفريقين

يدخل العملاق البافاري مباراته اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما انتصر بجميع مبارياته بالدوري “العلامة الكاملة”، ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.

فيما يقع ليفركوزن بالمركز الخامس وفي جعبته 17 نقطة جمعهم من ذات عدد المباريات، عن طريق تحقيق الانتصار في 5 مباريات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

بايرن ضد ليفركوزن

ويتصدر بايرن ميونخ الترتيب، بعد أن حقق ثمانية انتصارات من أصل ثمانية، مسجلا 30 هدفا واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط، ويبدو أن فينسنت كومباني نجح في بناء وحش كروي، تمكن بسهولة من اكتساح الدوري الألماني الممتاز منذ بداية الموسم الجديد.

في المقابل، يدخل ليفركوزن مباراة اليوم باحثًا عن تحسين موقعه في الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 17 نقطة، لكن الفريق يعاني من تذبذب النتائج، حيث حقق الفريق انتصارات على يونيون برلين وماينز وفرايبورج وبادربورن، وكلها مثيرة للإعجاب على طريقتها الخاصة، لكن الهزيمة المحرجة أمام باريس سان جيرمان 7-2 لا يمكن إخفاءها بين هذه الانتصارات.

ومن المتوقع أن يفتقد بايرن ميونخ جهود ألفونسو ديفيز الذي يعاني من إصابة في الركبة منذ مارس الماضي، وكذلك الدولي الياباني هيروكي إيتو المبتعد عن الملاعب منذ مارس الماضي، حيث يعاني المدافع من التعافي من مشكلة في القدم. أما جمال موسيالا فهو الغائب الثالث منذ فترة طويلة، رغم أنه من المتوقع أن يعود لاعب الوسط قبل ديسمبر مع استمرار تفاقم إصابته. وسيقود هاري كين هجوم الفريق البافاري، ويتطلع إلى مواصلة تألقه التهديفي.

في المقابل، سيفتقد ليفركوزن جهود لاعبه إيزيكيل فرنانديز هذا الأسبوع، إذ يعاني لاعب الوسط الأرجنتيني حاليا من إصابة في الركبة. كما سيغيب إكسيكل بالاسيوس عن الملاعب لمدة شهرين بسبب مشكلة في الفخذ، ومن المرجح أن يظل خارج الملاعب يوم السبت. كما غاب لاعب الوسط النيجيري ناثان تيلا خلال الشهرين الماضيين، رغم أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما يعاني من إصابة في الركبة. ويشكل مالك تيلمان شكًا آخر بالنسبة للفريق، حيث غاب لاعب خط الوسط خلال الأسبوعين الماضيين. الأخيرين بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

التشكيلة المتوقعة لمباراة ميونخ وليفركوزن



التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

نوير. بوي، تيميس، تاه، لايمير؛ كوميتش، بيفلوفيتش؛ أوليس، جينابري، دياز؛ كين

التشكيلة المتوقعة لباير ليفركوزن

فليكن؛ كوانساه، بادي، تابسوله؛ آرثر، أندريش، جارسيا، جريمادو؛ هوفمان، بوكو. يفحص