النصر في اختبار جديد أمام الفيحاء اليوم.. مواجهة نارية في الدوري السعودي 2025

يستضيف نادي النصر السعودي مساء اليوم السبت نظيره الفيحاء على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة السعودية والعربية.

يدخل العالمي اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، فيما يأمل الفيحاء صاحب المركز العاشر برصيد 8 نقاط في تحقيق مفاجأة أمام العملاق النصراوي.

المباراة تُقام في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها شبكة قنوات ثمانية الرياضية السعودية عبر قناة Thamanya 1، بصوت المعلق فارس عوض.

ويتوقع أن يخوض النصر اللقاء بتشكيلة هجومية تضم: ماثيوس بينتو في حراسة المرمى، وأمامه كل من محمد سيماكان وإينييجو مارتينيز، وفي الوسط أنجيلو جابرييل وجواو فيليكس، بينما يقود الهجوم الثلاثي الخطير كومان، ساديو ماني، وكريستيانو رونالدو.

المباراة تمثل اختبارًا مهمًا لجيسوس المدير الفني للعالمي الذي يسعى للحفاظ على صدارة الدوري وتوسيع الفارق مع المنافسين، بينما يأمل الفيحاء في العودة بالنقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم في الدوري السعودي ستكون عبر شبكة قنوات ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، إذ يتم نقل المباراة مباشرة على قناة ثمانية 1 مع تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد اللقاء، كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر منصات البث الرقمية التابعة للشبكة.

موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم سيكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ويُقام اللقاء على استاد الأمير عبدالله الفيصل وسط حضور جماهيري متوقع لمؤازرة الفريقين.

مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر اليوم تشهد اهتمامًا كبيرًا نظرًا لوجود عدد من أبرز نجوم الدوري السعودي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو نجم النصر الذي يواصل تصدر المشهد بأهدافه الحاسمة وأدائه القوي، إلى جانب حضور مميز من اللاعبين الأجانب والمحليين في تشكيل النصر، في حين يعتمد الفيحاء على خطة دفاعية متوازنة مع محاولات الهجوم المرتد لخطف هدف مبكر.