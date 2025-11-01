نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يتقدم على بيرنلي بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى فريق آرسنال الشوط الأول متقدمًا على بيرنلي بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

آرسنال يتقدم على بيرنلي بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

وسجل ثنائية آرسنال في الشوط الأول كل من فيكتور جيوكيرس في الدقيقة 14 بعد تمريرة من جابرييل ماجاليس، وديكلان رايس في الدقيقة 35 بصناعة لياندرو تروسارد.

تشكيل آرسنال في الشوط الأول:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل – ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – إيبيريشي إيزي

خط الهجوم: لياندرو تروسارد – بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيرس

ويواصل آرسنال عروضه القوية في الموسم الحالي، حيث يدخل هذه الجولة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة بعد 9 مباريات، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل خسارة وحيدة، ليؤكد عزمه على المنافسة بقوة لاستعادة لقب البريميرليج الغائب عن النادي منذ 22 عامًا.

في المقابل، يحتل بيرنلي المركز السادس عشر في الترتيب برصيد 10 نقاط، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر 5 مواجهات.

