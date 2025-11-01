نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتفوق على نوتينجهام فورست في الشوط الأول بهدف كاسيميرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدمًا على مضيفه نوتينجهام فورست بهدف دون رد، في المواجهة الجارية على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

مانشستر يونايتد يتفوق على نوتينجهام فورست في الشوط الأول بهدف كاسيميرو

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد في اللقاء مكوَّنًا من: لامنس في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع ليني يورو، ماتياس دي ليخت، ولوك شاو، بينما ضم خط الوسط أماد، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ودالوت، وفي الهجوم كونيا، مبيومو، وسيسكو.

وفرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، مستفيدًا من تحركات برونو فيرنانديز وتمريراته الدقيقة، حتى تمكن كاسيميرو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 34 بعد تمريرة متقنة من القائد البرتغالي.

وحاول نوتينجهام فورست العودة في النتيجة ببعض المحاولات الهجومية المحدودة، لكن دفاع مانشستر يونايتد تعامل معها بثبات حتى نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الدوري برصيد 16 نقطة، متساويًا مع مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس، بعدما حقق الفريق 5 انتصارات وتعادل مرة واحدة وتلقى 3 هزائم، في حين يأتي نوتينجهام فورست في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط فقط من 9 مباريات.

