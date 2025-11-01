نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العالمي في مواجهة الفيحاء الليلة.. النصر يسعى لتأكيد الصدارة في الدوري السعودي في المقال التالي

يستضيف نادي النصر السعودي مساء اليوم السبت نظيره الفيحاء على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة العربية.

يدخل النصر اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول 6 مباريات، بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 8 نقاط، ساعيًا لإيقاف قطار العالمي المنتشي بانتصاراته.

المباراة تُقام في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 بتوقيت الإمارات. وتُنقل حصريًا عبر قناة **ثامنية الرياضية السعودية (Thamanya 1) بصوت المعلق فارس عوض.

تاريخ المواجهات بين الفريقين يميل بوضوح لصالح النصر، حيث تقابلا 16 مرة فاز العالمي في 11 مواجهة، مقابل فوز وحيد للفيحاء و4 تعادلات.

ومن المنتظر أن يخوض النصر اللقاء بتشكيل هجومي بقيادة كريستيانو رونالدو، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: أيمن يحيى – محمد سيماكان – إينييجو مارتينيز – نواف بوشل

الوسط: أنجيلو جابرييل – عبدالله الخيبري – جواو فيليكس

الهجوم: كينجسلي كومان – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدرب النصر خورخي جيسوس الذي يسعى لتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمح الفيحاء إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُعيد له التوازن.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم في الدوري السعودي ستكون عبر شبكة قنوات ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، إذ يتم نقل المباراة مباشرة على قناة ثمانية 1 مع تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد اللقاء، كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر منصات البث الرقمية التابعة للشبكة.

موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم سيكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ويُقام اللقاء على استاد الأمير عبدالله الفيصل وسط حضور جماهيري متوقع لمؤازرة الفريقين.

مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر اليوم تشهد اهتمامًا كبيرًا نظرًا لوجود عدد من أبرز نجوم الدوري السعودي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو نجم النصر الذي يواصل تصدر المشهد بأهدافه الحاسمة وأدائه القوي، إلى جانب حضور مميز من اللاعبين الأجانب والمحليين في تشكيل النصر، في حين يعتمد الفيحاء على خطة دفاعية متوازنة مع محاولات الهجوم المرتد لخطف هدف مبكر.