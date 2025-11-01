نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر 0-0 تابع لحظة بلحظة مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب “طيران الرياض ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد، حيث يلتقي أتلتيكو مدريد مع نظيره إشبيلية ضمن أبرز مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني “لا ليجا”. اللقاء يحمل طابعًا خاصًا، إذ يجمع بين المدربين الأرجنتينيين دييغو سيميوني وماتياس ألميدا، اللذين يلتقيان لأول مرة كمدربين في المسابقة الإسبانية، رغم صداقتهما القديمة منذ أيام لعبهما مع منتخب الأرجنتين ونادي لاتسيو الإيطالي.

بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية



تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “ميتروبوليتانو”. ويمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر قناة “بي إن سبورتس 3” التابعة لشبكة “بي إن سبورتس”، المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتاح البث المباشر عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الرسمية للشبكة.

مواجهة تكتيكية بطابع خاص



تحمل المباراة طابعًا فنيًا وتكتيكيًا مميزًا، إذ يسعى سيميوني لمواصلة سلسلة الانتصارات التي يعيشها الفريق بعد عروض قوية في الجولات الأخيرة، بينما يدخل ألميدا اللقاء بطموح كبير لإعادة التوازن لإشبيلية بعد تراجع نتائجه المحلية. ورغم العلاقة الودية بين المدربين، فإن الصراع داخل المستطيل الأخضر سيكون على أشده لتحقيق ثلاث نقاط مهمة لكل فريق.

أتلتيكو مدريد يسعى لتعزيز موقعه في القمة



يدخل أتلتيكو اللقاء وفي رصيده 19 نقطة بالمركز الرابع، ويأمل في تقليص الفارق مع فرق الصدارة. الفريق يعيش حالة هجومية مميزة بعدما سجل 25 هدفًا في 13 مباراة، بمعدل يقارب هدفين في كل لقاء، وهو ما يعكس التحول الهجومي الواضح تحت قيادة سيميوني، رغم السقوط الأوروبي الأخير أمام أرسنال.

إشبيلية يبحث عن عودة قوية



أما الفريق الأندلسي، فيدخل المواجهة وهو يحتل المركز الحادي عشر بـ13 نقطة، بعد خسارتين متتاليتين أمام مايوركا وريال سوسيداد. ويأمل ألميدا في كسر عقدة ملعب “ميتروبوليتانو” الذي لم يعرف فيه فريقه طعم الفوز منذ أكثر من 17 عامًا، واستعادة الثقة أمام أحد أقوى المنافسين في البطولة.

ختامًا، تعد مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية واحدة من أكثر المواجهات ترقبًا في الجولة، إذ تجمع بين القوة، والتاريخ، والرغبة في إثبات الذات، في مواجهة تُعد اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين في سباق “لا ليجا”.

