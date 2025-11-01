نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفيحاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي نادي النصر أمام نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، نواف بوشل، العمري، إينيجو مارتينيز.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أنجيلو جابرييل.

خط الهجوم: ساديو ماني، كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

