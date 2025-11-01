نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يصطدم بالفيحاء في مواجهة نارية.. شاهد البث المباشر الآن في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - النصر يصطدم بالفيحاء في مواجهة نارية.. شاهد البث المباشر الآن في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم نحو استاد الأمير عبدالله الفيصل، حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026، في مباراة مرتقبة تجمع الطموح بالقوة، والحماس بالمهارة.

يدخل العالمي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية جعلته من أبرز المرشحين للمنافسة على الصدارة، بينما يسعى الفيحاء لتحدي التوقعات وإيقاف قطار النصر السريع.

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، و6:30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ويتوقع أن يخوض النصر اللقاء بتشكيلة هجومية تضم: ماثيوس بينتو في حراسة المرمى، وأمامه كل من محمد سيماكان وإينييجو مارتينيز، وفي الوسط أنجيلو جابرييل وجواو فيليكس، بينما يقود الهجوم الثلاثي الخطير كومان، ساديو ماني، وكريستيانو رونالدو.

المباراة تمثل اختبارًا مهمًا لجيسوس المدير الفني للعالمي الذي يسعى للحفاظ على صدارة الدوري وتوسيع الفارق مع المنافسين، بينما يأمل الفيحاء في العودة بالنقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويتم نقل المباراة بث مباشر عبر شبكة قنوات ثامنية الرياضية، الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، من خلال قناة Thamanya 1، مع تعليق فارس عوض، بالإضافة إلى تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.

التشكيل المتوقع لفريق النصر اليوم أمام الفيحاء:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – قونزاليس – علي لاجامي

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سامي النجعي – كوني

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – برونو

المواجهة تعد اختبارًا مهمًا للمدرب خورخي جيسوس في ظل المنافسة الشرسة على القمة، فيما يأمل الفيحاء في الخروج بنتيجة إيجابية تبعده عن مراكز الخطر.

تابع مباراة النصر والفيحاء بث مباشر لحظة بلحظة مع تغطية فورية للأهداف، البطاقات، والفرص الخطيرة طوال اللقاء، واستمتع بتجربة مشاهدة مميزة وجودة بث عالية.

مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر اليوم تشهد اهتمامًا كبيرًا نظرًا لوجود عدد من أبرز نجوم الدوري السعودي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو نجم النصر الذي يواصل تصدر المشهد بأهدافه الحاسمة وأدائه القوي، إلى جانب حضور مميز من اللاعبين الأجانب والمحليين في تشكيل النصر، في حين يعتمد الفيحاء على خطة دفاعية متوازنة مع محاولات الهجوم المرتد لخطف هدف مبكر.