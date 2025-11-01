نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يواصل التألق ويتغلب على بيرنلي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق آرسنال فوزًا مستحقًا على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

نتيجة مواجهة آرسنال ضد بيرنلي في البريميرليج

جاءت ثنائية آرسنال في الشوط الأول، حيث افتتح فيكتور جيوكيرس التسجيل في الدقيقة 14 بعد تمريرة رائعة من جابرييل ماجاليس، قبل أن يضيف ديكلان رايس الهدف الثاني في الدقيقة 35 بصناعة مميزة من لياندرو تروسارد، ليحكم المدفعجية سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بدايته وحتى صافرة النهاية.

وبتلك النتيجة، يرفع آرسنال رصيده إلى 25 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مواصلًا نتائجه القوية ومسيرته المميزة هذا الموسم في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز السابع عشر، مواصلًا معاناته في مؤخرة الجدول وسط أداء متذبذب ونتائج غير مستقرة.

