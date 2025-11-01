نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتعادل مع نوتينجهام فورست في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة مانشستر يونايتد أمام مضيفه نوتينجهام فورست، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سيتي جراوند ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-202.

نتيجة مواجهة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست في البريميرليج

كان مانشستر يونايتد قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف أحرزه كاسيميرو في الدقيقة 34 بعد تمريرة متقنة من برونو فيرنانديز، إلا أن نوتينجهام فورست نجح في قلب الموازين مع بداية الشوط الثاني.

في الدقيقة 48، أدرك مورجان جيبس وايت التعادل لصالح نوتينجهام فورست بعد تمريرة من رايان ياتس، قبل أن يضيف زميله نيكولو سوفانا الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 50، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

لكن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وواصل ضغطه الهجومي حتى نجح أماد تراوري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81، ليقتنص فريقه نقطة ثمينة خارج الديار.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع نوتينجهام فورست رصيده إلى 6 نقاط ليبقى في المركز الثامن عشر.

