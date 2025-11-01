نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الفرنسي.. «باريس» يفك شفرات «نيس» بلدغة «راموس» بعد التسعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق نيس، وذلك بفوز الفريق الباريسي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم «ليج 1».

انطلقت صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب ساحة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس معقل سان جيرمان.

وجاءت أحداث مباراة اليوم بين فريق باريس سان جيرمان ونظيره الفرنسي من طرف واحد لصالح أصحاب الأرض فريق باريس، من حيث السيطرة والاستحواذ والفاعلية الهجومية.

فرض فريق نيس القبضة الدفاعية الحديدية على أحداث المباراة، رغم المحاولات الهجومية العديدة من فريق وهجوم فريق باريس.

نجح غونسالو راموس في تحقيق الفوز وتسجيل هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية في آخر ثانية من الوقت بدل الضائع لفريق باريس سان جيرمان، لكي يعزز صدارة سان جيرمان لجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بنتيجة اليوم، وصل فريق باريس سان جيرمان للنقطة 24 متصدرا جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ويأبى ترك الفرصة لفريق موناكو صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ويتبقى لفريق موناكو مباراة في الجولة الحادية عشرة من البطولة.