مسار يكتسح المصري بسداسية في دوري السيدات قبل التوجه لدوري الأبطال

حقق فريق كرة القدم النسائية بنادي مسار فوزًا كبيرًا ومُدويًا على نظيره فريق المصري بنتيجة (6-0)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المحلي للكرة النسائية.

وتأتي هذه المباراة لتكون بمثابة البروفة الأخيرة والختامية لفريق مسار قبل التوجه إلى المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2025، والتي تستضيفها مصر.

وأكدت لاعبات مسار جاهزيتهن القتالية والفنية للبطولة القارية المرتقبة من خلال هذا الانتصار الساحق الذي رفع معنويات الفريق قبل الدخول في منافسات المجموعة الأولى الصعبة.

وكانت قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2025 قد سُحبت يوم الإثنين الماضي في القاهرة، وأسفرت عن الآتي:

المجموعة الأولى:

مسار (مصر)

الجيش الملكي (المغرب)

15 دي أجوستو (غينيا الاستوائية)

USFAS (مالي)

المجموعة الثانية:

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

جابورون يونايتد (بوتسوانا)

كوينز (تنزانيا)

وتؤكد استضافة مصر لهذا الحدث القاري مكانتها الرائدة في دعم وتطوير كرة القدم النسائية على مستوى القارة، وتضم البطولة ثمانية أندية قوية، تمثل نخبة الكرة النسائية في إفريقيا، والتي ستتنافس في الفترة ما بين 8 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وقد ضمن نادي مسار المصري، بصفته النادي المستضيف للبطولة، تصنيفه المباشر على رأس المجموعة (أ)، فيما ترأس حامل اللقب نادي تي بي مازيمبي المجموعة (ب)، لضمان توزيع متوازن للفرق وإثارة كبيرة في مرحلة المجموعات.

ويُتوقع أن يقدم نادي مسار عرضًا قويًا يليق بمكانة مصر الكروية في البطولة، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور بعد هذا الفوز المعنوي الهام.

