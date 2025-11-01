نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي أمام أستون فيلا.. موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره استون فيلا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول ضد استون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أنفليد.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ماك أليستر.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، روبرتسون، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

