نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر لحظة بلحظة محمد صلاح يقود ليفربول في اختبار صعب أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محمد صلاح يقود ليفربول في اختبار صعب أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليفربول لخوض مواجهة نارية أمام نظيره أستون فيلا، مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا للفريقين في سباق المراكز الأوروبية.

ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول، وسط ترقب جماهيري كبير لرؤية ما سيقدمه “الملك المصري” بعد تسجيله هدفًا في المباراة السابقة أمام برينتفورد، في محاولة منه لاستعادة بريقه وإعادة فريقه إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت لتصحيح المسار بعد أربع هزائم متتالية أمام كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد، وبرينتفورد، جعلته يتراجع إلى المركز السابع برصيد 15 نقطة، في حين يدخل أستون فيلا اللقاء بنفس الرصيد من النقاط، محتلًا المركز الثامن بفارق الأهداف.

المواجهة تمثل اختبارًا حقيقيًا لصلاح وزملائه قبل اللقاء المرتقب أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل، ما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة لجماهير الريدز التي تنتظر عودة الفريق إلى مستواه المعهود.

تنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتنقل حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

أستون فيلا يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة و4 انتصارات متتالية

على الجانب الآخر، يدخل أستون فيلا اللقاء بحالة معنوية ممتازة، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري، وضعته في المركز الثامن بـ15 نقطة، متساويًا مع ليفربول، مما يجعل اللقاء صراعًا مباشرًا على مراكز المقدمة.

ويمتلك الفريق الضيف أسلحة هجومية قوية، ويعتمد على الضغط العالي وسرعة التحول الهجومي، ما يجعله خصمًا صعبًا خصوصًا في ظل التذبذب الدفاعي للريدز في الجولات الماضية.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى:

جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع:

ميلوس كيركيز – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز

خط الوسط:

أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتس

الهجوم:

هوجو إكيتيكي – محمد صلاح – كودي جاكبو

ويُنتظر أن يكون محمد صلاح العنصر الأخطر في التشكيلة، خاصة في ظل رغبته في العودة للتسجيل وصناعة الفارق.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

على ملعب أنفيلد.