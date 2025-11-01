نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقدام صلاح.. ليفربول يتقدم على أستون فيلا في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على نظيره أستون فيلا، بهدف دون رد، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب انفليد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث الشوط الأول من مباراة أستون فيلا وليفربول

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي أستون فيلا، بعد ضعط متقدم على ليفربول

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، سدد مورجان روجرز لاعب فريق استون فيلا كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

ثم أحرز هوجو إيكيتيكي مهاجم فريق ليفربول، الهدف الأول في شباك استون فيلا عند الدقيقة 44 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة.