ليفربول يقهر أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، فوزا هاما على نظيره أستون فيلا، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

استهل لاعبو أستون فيلا، الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط وسيطرة على لاعبي ليفربول، لتسجيل هدف أول مبكر.

و سدد مورجان روجرز لاعب فريق استون فيلا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، تسديدة ولكنها ارتطمت بالقائم.

كما سجل هوجو إيكيتيكي الهدف الأول لصالح ليفربول، في مرمى أستون فيلا في الدقيقة 44 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل

ثم تمكن النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، بتقدم الريدز بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، ازدادت محاولات لاعبي فريق ليفربول، التقدم بتسجيل هدف ثان من أجل قتل المباراة.

وفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني، أضاف اللاعب ريان جرافنبرخ لاعب فريق ليفربول الهدف الثاني في مرمى أستون فيلا، بأسيست من ماك أليستر.

