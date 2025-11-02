نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة عقب الفوز على أستون فيلا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من تحقيق الفوز على نظيره أستون فيلا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الفوز على أستون فيلا

ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني، في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 4 نوفمبر الجاري الموافق الثلاثاء المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أنفليد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.