نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره أستون فيلا، بهدفين دون رد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل، النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول هدف التقدم، في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ثم أحرز الدقيقة 58 من الشوط الثاني، اللاعب ريان جرافنبرخ الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول في مرمى أستون فيلا، بعد تمريرة من ماك أليستر.