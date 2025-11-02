نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يهدد صفقة ليفربول.. ويقترب من خطفها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن ليفربول في طريقه للخروج من سباق التعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك غيهي، بعد أن كشفت تقارير صحفية إيطالية عن استعداد نادي إنتر ميلان لتقديم عرض مبادلة مغرٍ إلى كريستال بالاس قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. كما زادت تصريحات رئيس بالاس، ستيف باريش، من تعقيد موقف "الريدز" في هذه الصفقة.

وكان ليفربول قد اقترب بشدة من ضم غيهي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما وافق كريستال بالاس على عرض بلغت قيمته 35 مليون جنيه إسترليني، يتضمن نسبة 10% من أي صفقة بيع مستقبلية. غير أن النادي اللندني قرر في اللحظات الأخيرة إلغاء الصفقة بناءً على رغبة المدير الفني أوليفر غلاسـنر، الذي لم يتمكن من إيجاد بديل مناسب في الوقت المحدد.

ورغم فشل انتقاله، واصل غيهي تألقه مع كريستال بالاس هذا الموسم، حيث يقدم أداءً ثابتًا تحت قيادة غلاسـنر، في وقت يقترب فيه عقده من نهايته الصيف المقبل دون التوصل إلى اتفاق لتمديده.

هذا الوضع أثار اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها بايرن ميونخ، ريال مدريد، وبرشلونة، إلى جانب ليفربول. إلا أن إنتر ميلان يبدو الأقرب حاليًا لخطف المدافع الدولي الإنجليزي، وفق ما أفادت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، التي أكدت أن النادي الإيطالي يجهّز عرضًا يتضمن المدافع الألماني يان بيسيك كجزء من صفقة تبادلية مع بالاس.

ويأتي تحرك إنتر في ظل حاجة الفريق لتجديد خطه الدفاعي، خاصة مع اقتراب انتهاء عقود الثلاثي ستيفان دي فريخ (33 عامًا)، فرانشيسكو أتشيربي (37 عامًا)، وماتيو دارميان (36 عامًا) بنهاية الموسم الجاري.

في الوقت نفسه، كشف رئيس كريستال بالاس ستيف باريش في تصريحات لبرنامج Men In Blazers تفاصيل جديدة حول سبب رفض النادي عرض ليفربول في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، موضحًا أن بيع غيهي في ذلك التوقيت كان سيعرّض الفريق لخطر الهبوط.

وقال باريش: "قمنا بتحليل شامل قبل اتخاذ القرار، ووجدنا أن خسارة مارك ربما تغيّر مسارنا في الدوري. العرض من ليفربول كان كبيرًا، واللاعب كان مهتمًا، لكنه تقبّل قرار البقاء باحترافية تامة. في النهاية، أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح".

وأضاف: "الفارق بين موسم ناجح وآخر مهدد بالهبوط يمكن أن يكون خمس مباريات فقط. لا يمكننا الاستمرار في بيع نجومنا مثلما حدث مع مايكل أوليسي وإيبيري إيزي وويلفريد زاها دون أن يتأثر توازن الفريق".

وفي ظل أزمة النتائج التي يعيشها ليفربول حاليًا، حيث يمر بأسوأ سلسلة هزائم منذ 72 عامًا، يرى مراقبون أن غيهي ربما شعر بالارتياح لبقائه في لندن. وتزايدت الضغوط على المدرب الهولندي آرنه سلوت بعد تراجع الأداء، وسط تقارير تشير إلى احتمال إقالته إذا استمرت النتائج السلبية.

من جهة أخرى، لا يقتصر اهتمام الأندية الأوروبية على غيهي فقط، إذ يحظى زميلاه في كريستال بالاس، آدم وارتون ودانييل مونيوز، باهتمام مماثل من كبار القارة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إنجليزية أن إدارة ليفربول تدرس مستقبل محمد صلاح، في ظل تجدد الحديث عن عرض محتمل بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني خلال يناير القادم.