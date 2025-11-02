نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مانشستر سيتي يستضيف بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي.. صراع على المربع الذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مانشستر سيتي يستضيف بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي.. صراع على المربع الذهبي

يسعى فريق مانشستر سيتي للعودة إلى نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، عندما يستضيف بورنموث على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة، في مباراة مهمة للفريق السماوي لمحاولة الاقتراب من الصدارة وحسم اللقب هذا الموسم، مستفيدًا بعامل الأرض والجمهور.

ويطمح مانشستر سيتي إلى تعويض خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا بهدف نظيف في الجولة السابقة، وتحقيق الفوز الذي يعزز موقعه في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري، بينما يسعى بورنموث للحفاظ على مستواه المميز هذا الموسم والاستمرار في المنافسة على القمة، وتقليص الفارق مع آرسنال المتصدر.

ويحتل مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الثامن برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ما يجعل المواجهة بين الفريقين صعبة ومثيرة، ومن المتوقع أن تشهد ندية كبيرة وأداء هجومي مشوق من الطرفين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي



تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث



تنقل شبكة قنوات “بي إن سبورت” المباراة حصريًا عبر قناة “beIN Sports HD1” بصوت معلقين مميزين يقدمون تغطية كاملة لأحداث اللقاء.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة بين فريقين يقدمان كرة هجومية ممتعة، خاصة مع رغبة مانشستر سيتي في العودة بقوة إلى المراكز المتقدمة، وسعي بورنموث للاستمرار في نتائجه المفاجئة هذا الموسم.

موقف بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



احتل بورنموث المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 12 مباراة.

في حين احتل احتل مانشستر سيتي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات.

فاز بورنموث على نوتنجهام فورست بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بينما خسر مانشستر سيتي من أستون فيلا بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل بورنموث المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.