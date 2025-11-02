نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بالجملة لأحمد صالح فى دورى المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى احمد صالح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي دايموند عدة عروض رسمية من أندية دوري المحترفين من اجل التعاقد معه خلال الفترة الحالية وذلك بعد سلسلة النتائج الجيدة التى حققها الفريق في الممتاز ب هذا الموسم.

ويفاضل صالح حاليا بين ناديي من الغربية بالإضافة إلي عرض من احد الأندية التابعة للاسكندرية من اجل اختيار المناسب له في المرحلة المقبلة.

وكان صالح قد رفض عرضا من الدورى العمانى بسبب قله العرض المالي المقدم له من النادى ورغبته فى استكمال عقده مع ناديه الحالى.