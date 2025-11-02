نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالرؤوف يبدأ مهمته مع الزمالك بالفوز على طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الأول للزمالك، في الدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول للمباراة.

كما نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الثاني للقلعة البيضاء في الدقيقة 48 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.



وتمكن عدي الدباغ في إحراز الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 61 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.



وشهدت الدقيقة 80 نجاح محمد عاطف في إحراز هدف تقليل الفارق لصالح طلائع الجيش.

وبهذا الفوز نجح الزمالك في رفع رصيده إلى النقطة 22 محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 10 في المركز الثامن عشر.

