تفاصيل إصابة بلاتي توريه في مباراة الاتحاد السكندري

أوضح المنيري أن توريه شعر بآلام على مستوى العضلة الخلفية، وسيجري أشعة رنين مغناطيسي على موضع الإصابة لتحديد مدى قوتها قبل سفر البعثة إلى الإمارات لخوض السوبر المصري.

وخرج توريه مصابا في الشوط الأول لمباراة الاتحاد على استاد الدفاع الجوي، وحل بدلا منه لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي.

محمد يوسف

