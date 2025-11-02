الرياضة

تفاصيل إصابة بلاتي توريه في مباراة الاتحاد السكندري

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه والتي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري بالدوري.

وخرج توريه مصابا في الشوط الأول لمباراة الاتحاد على استاد الدفاع الجوي، وحل بدلا منه لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي.

أوضح المنيري أن توريه شعر بآلام على مستوى العضلة الخلفية، وسيجري أشعة رنين مغناطيسي على موضع الإصابة لتحديد مدى قوتها قبل سفر البعثة إلى الإمارات لخوض السوبر المصري.
 

