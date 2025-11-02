نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى تصريحات عبدالرؤوف بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" الفوز مهم جدًا على فريق كبير مثل طلائع الجيش، ونتحمل المسؤولية في وقت صعب، والمهمة ليست سهلة، ولكن لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية".

وأضاف أحمد عبد الرؤوف:" لم يكن هناك وقت لوضع نظام مع اللاعبين، وهو ما تسبب في إرباك الحسابات الفنية، وقبل البطولات المهمة يشغل اللاعبون أنفسهم بالتفكير في مباريات البطولة، وقد يكون هناك إرباك للحسابات".

وواصل:" أتمنى أن يتفهم الجميع الظروف الصعبة، وأن يكون جمهور الزمالك داعمًا للفريق، وأوجه الشكر لكل أبناء الزمالك الذين حرصوا على التواصل معي لدعمي بعدما توليت المسؤولية".

وأضاف المدير الفني:" تجهيزات مباراة بيراميدز المقبلة في السوبر المحلي ستكون مختلفة، وسنواجه فريقًا كبيرًا، وعلينا الاستعداد بالشكل الأمثل".

وتابع أحمد عبد الرؤوف قائلًا:" قبل أن أكون مدربًا فأنا مشجع لنادي الزمالك، وأعلم قدرات اللاعبين، وبدأنا العمل منذ اليوم وفي تفكيرنا بطولة السوبر، والتغييرات التي حدثت لها علاقة بمباراة اليوم وبطولة السوبر أيضًا من أجل تجهيز كل العناصر في قائمة الفريق".

وعلق على توليه المسؤولية قائلًا:" وجدت نفسي مسؤولا عن الفريق، ولم أختر التوقيت ولكن ذلك كان حلمًا بالنسبة لي، وأحاول وضع ضوابط جديدة في وقت قصير".

وأضاف :" في أوقات كثيرة لم نقدم الأفضل في لقاء اليوم، ولكن الأهم هو التوفيق وتحقيق المكسب في ظل الظروف الحالية".

واختتم المدير الفني قائلًا:" أكررها تواجد جماهير نادي الزمالك مهم جدًا للفريق، وهتافهم لي ليس بالأمر الجديد".

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.

