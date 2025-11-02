نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 نوفمبر.. الموعد الأخير للتسجيل في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للناشئين بغرب القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت NBA Africa من خلال مكتبها في شمال إفريقيا بالقاهرة عن اقتراب موعد إغلاق التسجيل للموسم الثالث من دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للناشئين في غرب القاهرة، ودعت الشباب من عشاق كرة السلة إلى الانضمام قبل يوم 6 نوفمبر للاستفادة من هذه التجربة الرياضية الفريدة التي تتيح للمشاركين فرصة تعلم أسس اللعبة على الطريقة العالمية.

ويشهد الموسم الثالث من الدوري إقبالًا متزايدًا من المدارس والأكاديميات الرياضية بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان في القاهرة والجيزة، حيث قدّم البرنامج تجربة تعليمية ورياضية متكاملة جمعت بين المنافسة، والمتعة، وتطوير المهارات الفردية والجماعية للمشاركين من مختلف الأعمار.

ويأتي الموسم الجديد بالشراكة مع شركة ميفن للتطوير العقاري، ليقدّم برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يعتمد على أساليب الـNBA العالمية في تطوير المهارات الفنية، وتعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط والروح الرياضية داخل الملعب وخارجه.

ويعد دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للناشئين منصة رائدة تهدف إلى اكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهاراتها في بيئة تنافسية محفزة، بما يعكس التزام NBA Africa بتوسيع قاعدة كرة السلة في مصر، ودعم الجيل القادم من اللاعبين الأفارقة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير اللعبة في القارة السمراء.

ويختتم الإعلان بالتأكيد على أن باب التسجيل سيُغلق رسميًا في السادس من نوفمبر الجاري، مما يجعل الأيام المقبلة الفرصة الأخيرة أمام الشباب الراغبين في الانضمام إلى هذا الحدث الرياضي العالمي، وخوض تجربة فريدة تجمع بين شغف اللعبة وروح المنافسة وتعلم قيم الـNBA الحقيقية.