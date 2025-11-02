نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقدام هالاند واوريلي.. مانشستر سيتي يفوز بثلاثية على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي فوزا مهما وكبيرا على نظيره فريق بورنموث بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

وبدأت صافرة انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره بورنموث برتم سريع وسجل ايلي كروبي الهدف الأول لمانشستر في الدقيقة الأولى ولكن تم الغاؤه للتسلل وسجل إيرلينج هالاند الهدف الأول في الدقيقة 17 صنع شرقي وعادل تايلر آدمز النتيجة في الدقيقة 25 وسجل هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 33 صنع شرقي وانتهى الشوط الأول بينهم 2/1.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره بورنموث برتم هادئ نسبيا وسجل نيكو اورايلي الهدف الثالث في الدقيقة 60 صنع فودين وتعرض خيمنيز للإصابة في الدقيقة 62 ونزل لويس كوك بديلا له وكذلك آدمز في الدقيقة 80 ونزل بين دوك وانتهت المباراة بينهم 3/1.

