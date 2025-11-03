نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي في مجموعة نارية رفقة الزمالك بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025/2026، التي أُجريت اليوم بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، عن وقوع النادي المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة التي تعد الأقوى في البطولة، إلى جانب نظيره الزمالك، وفريقي زيسكو يونايتد من زامبيا وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ومن المنتظر أن تشهد المجموعة مواجهات مثيرة، خصوصا اللقاء المصري بين المصري والزمالك الذي سيكون محط أنظار الجماهير، لما يحمله من طابع تنافسي خاص.

وجاءت الفرق المشاركة في دور المجموعات في هذه البطولة كالتالي:

المجموعة الأولى: سان بيدرو (كوت ديفوار)، أولمبيك آسفي (المغرب)، دجوليبا (مالي)، اتحاد الجزائر (الجزائر).

المجموعة الثانية: نيروبي يونايتد (كينيا)، عزام يونايتد (تنزانيا)، مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية)، الوداد الرياضي (المغرب).

المجموعة الثالثة: سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)، أوتوهو (الكونغو)، ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، شباب بلوزداد (الجزائر).

المجموعة الرابعة: زيسكو يونايتد (زامبيا)، كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا)، المصري البورسعيدي (مصر)، الزمالك (مصر).

