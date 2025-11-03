نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز في رحلة الإمارات للسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري للأبطال.

وتغادر بعثة بيراميدز مساء اليوم إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري والبداية بمواجهة الزمالك في نصف النهائي مساء الخميس المقبل باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

قائمة بيراميدز في رحلة الإمارات

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما