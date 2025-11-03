نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عن وقوع نادي بيراميدز بطل إفريقيا في المجموعة الأولى.
وتضم المجموعة كل من نهضة بركان المغربي، بيراميدز المصري، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.
مواعيد مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات من دوري الأبطال
الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 21 أو 22 نوفمبر 2025 - في مصر
الجولة الثانية - باور ديناموز × بيراميدز - 28 أو 29 نوفمبر 2025 - في زامبيا
الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب
الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر
الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا
الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر.