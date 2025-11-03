نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2025-2026.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وتقام مساء اليوم الإثنين مباراة قوية بين فريق إيفرتون مع نظيره سندرلاند، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، برصيد 25 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي ثانيا برصيد 19 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- أرسنال 25 نقطة.

2- مانشستر سيتي 19 نقطة

3- ليفربول 18 نقطة

4- بورنموث 18 نقطة

5- توتنهام 17 نقطة

6- تشيلسي 17 نقطة

7- سندرلاند 17 نقطة

8- مانشستر يونايتد 17 نقطة

9- كريستال بالاس 16 نقطة

10- برايتون 15 نقطة

11- أستون فيلا 15 نقطة

12- برينتفورد 13 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

14- فولهام 11 نقطة

15- إيفرتون 11 نقطة

16- ليدز 11 نقطة

17- بيرنلي 10 نقاط

18- وست هام 7 نقاط

19- نوتينجهام فورست 6 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتين