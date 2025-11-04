نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناشئو التنس يهزمون تركيا بجدارة فى بداية مشوار كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخبنا الوطنى للناشئين للتنس مرحلة 16 عاما فى تحقيق فوز ثمين وغال على نظيره المنتخب التركى القوى فى مستهل مشواره ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى تشيلى وضمن منافسات المجموعة التى تضم أيضا كل من اليابان والاكوادور.

جاء فوز منتخبنا الفراعنة الصغار عن جدارة واستحقاق بنتيجة 2 / 1 وبعد تقديم أداء قوى ومستوى راق للغاية.

فاز منتخبنا بالمباراة الاولى عن طريق لاعبنا محمد جنيدى

على نظيره التركي ساميم فيليز نتيجة 2 / 1 ثم بعدها تعادل المنتخب التركى بالفوز بالمباراة الفردية الثانية.

واعلن الفراعنة الصغار عن تفوقهم بالفوز بمباراة الزوجى عن طريق

الثنائي عمر قنديل ومحمد جنيدي بعد مباراة قوية ومثيرة للغاية استمرت نتيجتها معلقة حتى لعبا تاى بريك كان التفوق فيه حليفا للاعبينا

يمثل منتخبنا فى البطولة كل من اللاعبين عمر قنديل ومحمد جنيدى وحسن شعيب تحت قيادة المدرب عماد شكرى ومدرب

اللياقة البدنية مؤمن البدرى،