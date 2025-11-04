نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يراقب موهبة صاعدة في الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ثلاثة انتصارات متتالية – من بينها الفوز الكبير على ليفربول في “أنفيلد” – بدأت الأجواء تبدو أكثر إشراقًا بالنسبة للمدرب البرتغالي روبين أموريم في مانشستر يونايتد.

المدرب الشاب عاش فترات صعبة منذ توليه القيادة الفنية في “أولد ترافورد”، وكان الخروج المفاجئ أمام غريمسبي تاون من دوري الرابطة الإنجليزية في أغسطس الماضي أحد أكثر اللحظات إحباطًا.

لكن الفريق استعاد توازنه تدريجيًا، ونجح في تحقيق انتصارات متتالية على سندرلاند وليفربول وبرايتون، ليبدأ التفكير بثقة أكبر في المستقبل وخطط سوق الانتقالات المقبلة.

مانشستر يونايتد يراقب موهبة صاعدة

رغم التذبذب الذي عرفه الفريق في السنوات الأخيرة، لا يزال اسم مانشستر يونايتد وقوته المالية يمنحانه القدرة على المنافسة على أبرز المواهب الأوروبية.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي بضم الموهبة البوسنية كريم ألايبيغوفيتش، لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي.

اللاعب المولود في ألمانيا، والذي يحمل جنسية البوسنة والهرسك، تدرّج في أكاديميات كولن وباير ليفركوزن قبل أن ينتقل إلى سالزبورغ الصيف الماضي مقابل مبلغ غير مُعلن.

ويقدّم ألايبيغوفيتش (17 عامًا) موسمًا مميزًا هو الأول له على مستوى الفريق الأول، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفًا في الدوري النمساوي، وسجل هدفين في ثلاث مباريات بالكأس، إضافة إلى 3 مشاركات في الدوري الأوروبي.

رقم قياسي دولي وإنجاز مبكر

ألايبيغوفيتش دخل التاريخ في سبتمبر الماضي عندما أصبح أصغر لاعب في تاريخ منتخب البوسنة والهرسك، قبل أيام من بلوغه الثامنة عشرة، وسجّل هدفًا وصنع آخر في أول مباراة له أمام سان مارينو.

حسب الصحفي الألماني بن هيكنر من “سكاي سبورت ألمانيا”، فإن تألق اللاعب لفت أنظار كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي، إضافة إلى اهتمام من بورتو البرتغالي.

لكن الطريق إلى ضمه قد لا يكون سهلًا، إذ يحتفظ ناديه السابق باير ليفركوزن بـ بند إعادة شراء يمنحه أولوية التعاقد معه مستقبلًا.

خطوة مؤقتة قبل الانفجار الأوروبي

يرى محللو مجلة FourFourTwo أن ألايبيغوفيتش يُعد من المواهب التي ستجذب أنظار معظم الأندية الأوروبية عاجلًا أم آجلًا، مشيرين إلى أن تسريب هذه التقارير ربما يكون جزءًا من تحركات وكلائه لتسريع انتقاله إلى نادٍ أكبر، باعتبار أن الدوري النمساوي محطة مؤقتة في مسيرته المتصاعدة.

