نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد هايتي اليوم في كأس العالم للناشئين 2025 في المقال التالي

شهدت محركات البحث تزايدًا كبيرًا في الساعات الأخيرة حول القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد هايتي اليوم، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية انطلاق أولى مواجهات منتخب مصر تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر خلال شهر نوفمبر الجاري 2025.

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 على ملعب «رقم 5» في منطقة أسباير القطرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يسعى صغار الفراعنة لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر وهايتي اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الأوقات التالية:

الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مصر

الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية

الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت الإمارات

وتقام البطولة خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025 بمشاركة أبرز المنتخبات العالمية في فئة الناشئين.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد هايتي اليوم في كأس العالم للناشئين 2025

يمكن مشاهدة المباراة بث مباشر عبر:

قناة بي إن سبورتس القطرية المفتوحة، بصوت المعلق أحمد فؤاد.

قناة الكأس 3 بتعليق أحمد الطيب.

وتعد القناتان هما الناقلان الحصريان للبطولة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام هايتي

من المتوقع أن يبدأ المدرب أحمد الكاس اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عمرو عادل

الدفاع: حمزة الدجوي – نور أشرف – أدهم فريد – مهند الشامي

الوسط: عمر كمال – باسل مدحت – محمد حمد – بلال عطية

الهجوم: حمزة عبدالكريم – عبدالعزيز الزغبي

ويأمل المنتخب المصري في تقديم أداء مميز يؤكد جاهزية اللاعبين للمنافسة على اللقب.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا

جاءت مجموعة الفراعنة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم:

1. مصر

2. إنجلترا

3. هايتي

4. فنزويلا

مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة

مصر × هايتي: الثلاثاء 4 نوفمبر – الساعة 3:30 عصرًا

مصر × فنزويلا: الجمعة 7 نوفمبر – الساعة 3:30 عصرًا

مصر × إنجلترا: الإثنين 10 نوفمبر – الساعة 5:45 مساءً