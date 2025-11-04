نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يواجه الشارقة الإماراتي اليوم.. المعلق والموعد والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد السعودي يواجه الشارقة الإماراتي اليوم.. المعلق والموعد والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية اليوم الثلاثاء نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، حيث يخوض الاتحاد السعودي مواجهة قوية أمام الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أعلن عن تغييرات جذرية في تشكيل الفريق لمواجهة الشارقة، حيث يعتمد على الخبرة والقوة البدنية في وسط الملعب، مع منح حرية هجومية أكبر للثلاثي الأمامي بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما.

موعد مباراة الاتحاد والشارقة



تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 09:15 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات، ويأمل الاتحاد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار المتقدمة.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة



تُنقل المباراة مباشرة عبر قنوات beIN Sports وشبكة الكأس القطرية، مع تغطية شاملة وتحليل فني قبل وبعد اللقاء. وسيكون التعليق على المباراة من نصيب المعلق الرياضي أحمد الطيب، لتكتمل أجواء الإثارة والحماس داخل الملعب وخارجه.

الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه الآسيوي



يدخل الاتحاد اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز”، بعد بداية متذبذبة في مرحلة المجموعات، في محاولة لتعزيز موقعه ضمن فرق الصدارة. ويركز الجهاز الفني على استغلال الكرات الثابتة وتقديم حلول هجومية متنوعة لضمان نتيجة إيجابية أمام الشارقة الإماراتي.

من المتوقع أن يخوض الشارقة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عادل الحوسني.

خط الدفاع: ديفيد بيتروفيتش، مارو كاتينيتش، شاهين عبدالرحمن، خالد إبراهيم الظنحاني.

خط الوسط: جيرونيمو بوبليت، إيجور كورونادو، ماجد راشد المحرزي.

خط الهجوم: حارب عبدالله سهيل، كايو لوكاس، راي ماناي.

يخوض الشارقة المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط بينما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 3 نقاط.

يتطلع الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يقفز به في الترتيب ويعوض خسارتيه السابقتين.

تعد معنويات الاتحاد مرتفعة بدايةً من إقصاء النصر من كأس الملك السعودي من قلب الرياض وصولًا بالريمونتادا التاريخية أمام الخليج، ويطمح الاتحاد في تحقيق فوز غالي على الشارقة.

كيفية متابعة البث المباشر



يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر الإنترنت من خلال خدمة "بي إن كونكت" للمشتركين مسبقًا في باقات بي إن، أو عبر الاشتراك في تطبيق "تود".