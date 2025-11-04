نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبدأ تدريباته في أبوظبي استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ملعب قصر الإمارات، لخوض أولى تدريباته في أبو ظبي استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه غدًا الأربعاء على ستاد آل نهيان، المقرر له استضافة المباراة.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.