آرتيتا يعلن التشكيل الأساسي لآرسنال أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة سلافيا براج التشيكي، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

آرسنال يواجه سلافيا براج في الشامبيونزليج

ويحل آرسنال ضيفًا على سلافيا براج في مباراة قوية تقام على ملعب فورتونا أرينا بالعاصمة التشيكية براج، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أن تُنقل حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

ويدخل آرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي وتصدره جدول الترتيب، حيث يسعى لمواصلة انتصاراته الأوروبية وقطع خطوة جديدة نحو التأهل المباشر إلى دور الـ16، بينما يطمح سلافيا براج إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف فوز يعيد آماله في المنافسة.

ويحتل آرسنال المركز الرابع في ترتيب فرق دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، في حين يأتي سلافيا براج في المركز الـ28 برصيد نقطتين فقط.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إدارة اللقاء إلى الحكم الأذربيجاني أليار أجاييف، ويعاونه زينال زينالوف وعاكف أميرالي، فيما يتولى إلتشين ماسييف مهام الحكم الرابع.

وجاء تشكيل آرسنال، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى:دافيد رايا.

▪︎خط الدفاع: جوريان تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجالهايس – بيرفيس هينكابي.

▪︎خط الوسط: ديكلان رايس – كريستيان نورجارد – ميكيل ميرينو.

▪︎خط الهجوم: بوكايو ساكا – لياندرو تروسار – إيثان نوانيري.

▪︎دكةالبدلاء:سيتفورد،روجاس-فيدوروشينكو، موسكيرا، وايت، إيزي، كالافيوري، لويس-سيكيلي، داومان، ساجوي جونيور، هاريمان-أنوس.