القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

أحمد جودة - القاهرة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 إلى ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ الألماني في مواجهة من العيار الثقيل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم



من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات.

باريس سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ اليوم على صدارة المجموعة

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ



يمكن متابعة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS 1، التي تقدم تغطية حية وتحليل فني شامل قبل المباراة وبعدها، مع نخبة من أبرز نجوم التحليل في الوطن العربي.

بي إس جي ضد البايرن.. صراع الصدارة والثأر



يدخل الفريقان المباراة وهما متساويان في النقاط بعد تحقيق كل منهما العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات، ويتفوق باريس سان جيرمان بفارق هدف واحد فقط (13 مقابل 12).

كما تحمل المواجهة طابعًا ثأريًا خاصًا، بعد أن فاز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان في **نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، بينما رد الفريق الباريسي بالفوز عليه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ما يجعل اللقاء بمثابة معركة كروية لتأكيد التفوق الأوروبي.

توقعات مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ



يسعى باريس سان جيرمان، حامل لقب النسخة الماضية، لمواصلة الانتصارات تحت قيادة لويس إنريكي للحفاظ على لقبه، بينما يدخل بايرن ميونخ المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة 15 انتصارًا متتاليًا بقيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

المباراة تعد من أكثر المواجهات المرتقبة هذا الموسم في دوري الأبطال، نظرًا لقوة الفريقين والنجوم الحاضرين داخل الملعب، وعلى رأسهم كيليان مبابي وهاري كين.

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه في المجموعة، خاصة مع تواجد نجوم كبار في صفوف الفريقين مثل كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، وهاري كين.

