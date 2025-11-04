نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم بدون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا 2025-26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا 2025-26.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث يحتضن ملعب حديقة الأمراء واحدة من أقوى مباريات الموسم، تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب، وبايرن ميونخ الألماني وصيف الترتيب، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتعد المواجهة من العيار الثقيل، وتحمل طابعًا ثأريًا وتاريخيًا بين عملاقين من أكبر أندية أوروبا، اعتادا الصدام في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات القارية والعالمية.

ويأتي اللقاء وسط أجواء من الترقب الشديد، خصوصًا بعد أن حقق كلا الفريقين العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات، ما يجعل هذه المباراة صراعًا مباشرًا على صدارة المجموعة.

باريس سان جيرمان يصطدم ببايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

بي إس جي ضد البايرن.. نكهة الثأر وصراع الصدارة

يدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة وهو في صدارة المجموعة بفارق هدف وحيد عن بايرن ميونخ (13 هدفًا مقابل 12)، مما يجعل اللقاء فرصة ذهبية لحسم الصدارة بشكل مؤقت قبل الجولتين الأخيرتين من مرحلة الدوري.

المواجهة أيضًا تحمل نكهة ثأرية خاصة بعد سلسلة المواجهات المثيرة بين الفريقين، إذ تفوق بايرن ميونخ على باريس في نهائي دوري الأبطال عام 2020، بينما ردّ النادي الباريسي اعتباره في كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه 2-0 بهدفي ديزيريه دويه وعثمان ديمبلي.

ويسعى العملاق البافاري من جانبه لرد الاعتبار من خسارة كأس العالم للأندية، ويعتمد على منظومته الهجومية القوية بقيادة هاري كين وجمال موسيالا، بينما يعتمد سان جيرمان على مهارات عثمان ديمبلي وكيليان مبابي في تحقيق الفوز أمام جماهيره.

تاريخ المواجهات بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

يعد لقاء الثلاثاء ثالث مواجهة رسمية بين الفريقين خلال أقل من عام، بعد مباراتين سابقتين تبادل فيهما الطرفان الفوز، حيث انتصر بايرن 1-0 في أليانز أرينا بهدف الكوري الجنوبي كيم مين جاي، قبل أن يرد باريس بالفوز 2-0 في كأس العالم للأندية.

ويجعل هذا التاريخ الحديث المليء بالإثارة مواجهة الجولة الرابعة واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في البطولة، خاصة وأنها تأتي في توقيت حساس من الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026

تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 على ملعب حديقة الأمراء في باريس، وتنطلق صافرة البداية في:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تتولى شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية نقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قناة beIN SPORTS 1 HD Premium

كما توفر الشبكة تغطية استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، مع فقرات تحليلية يقدمها كبار نجوم التحليل في العالم العربي.

كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر

يمكن لعشاق الفريقين متابعة اللقاء عبر الإنترنت بعدة طرق، أهمها:

خدمة “بي إن كونكت” للمشتركين في باقات beIN SPORTS.

تطبيق “TOD” الذي يتيح مشاهدة المباراة مباشرة بجودة عالية دون تقطيع.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يتولى التعليق على القمة الأوروبية المنتظرة المعلق الرياضي عصام الشوالي، الذي سيضفي على اللقاء نكهة حماسية تليق بمكانة الفريقين وبطولة دوري الأبطال.

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.. مواجهة تتجاوز النقاط

المباراة لا تمثل مجرد ثلاث نقاط في جدول الترتيب، بل تعد اختبارًا حقيقيًا لقوة باريس سان جيرمان في الدفاع عن لقبه الأوروبي، بينما يدخل بايرن ميونخ اللقاء وعينه على الثأر واستعادة الهيبة القارية.

الفريقان يقدمان مستويات مذهلة هذا الموسم؛ فباريس لم يخسر منذ بداية المسابقة، بينما يملك بايرن سلسلة انتصارات مذهلة بلغت 15 مباراة متتالية في جميع البطولات.

وتؤكد كل المؤشرات أننا على موعد مع ليلة كروية استثنائية تجمع بين الحماس، والمهارة، والتاريخ.