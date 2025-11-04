نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شووووت بث مباشر.. باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ قمة نارية في العاشرة مساءً بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شووووت بس مباشر.. باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ قمة نارية في العاشرة مساءً بدوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم الليلة إلى ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، حيث يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في قمة كروية من العيار الثقيل، تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. هذه المواجهة تُعد واحدة من أكثر المباريات انتظارًا لما تحمله من صراع بين قوتين هجوميتين كبيرتين في القارة العجوز.

باريس سان جيرمان يسعى للثأر واستعادة الهيبة

يدخل فريق باريس سان جيرمان اللقاء بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي وهو يطمح لتحقيق انتصار كبير يعيد له هيبته الأوروبية بعد بعض التراجع في الأداء خلال الجولات الماضية.

يعتمد الفريق الباريسي على قوته الهجومية المتمثلة في النجم كيليان مبابي، ومعه عثمان ديمبيلي وجونزالو راموس، إضافة إلى تألق خط الوسط بقيادة فيتينيا وأوجوستين فابيان رويز.

الفريق الفرنسي يدرك أن أي خسارة الليلة قد تعقّد موقفه في المجموعة، لذلك سيقاتل بكل قوته لتحقيق فوز يعزز حظوظه في الصدارة.

Paris Saint-Germain Vs Bayern Munich

بايرن ميونخ بثقة الكبار وبسلاح الأرض والجمهور

أما بايرن ميونخ بقيادة مدربه فينسنت كومباني، فيخوض المواجهة على أرضه ووسط جماهيره بثقة كبيرة، خاصة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية محليًا وأوروبيًا.

الفريق البافاري يعتمد على قدرات نجمه الإنجليزي هاري كين في الهجوم، إلى جانب سرعة ليروي ساني ودقة جمال موسيالا، فيما يقود كيميش خط الوسط بخبرته المعتادة.

ويأمل العملاق الألماني في حسم اللقاء مبكرًا ومواصلة تألقه الأوروبي للحفاظ على سجله المثالي في البطولة.



أهمية المباراة وموقف الفريقين في المجموعة

تأتي هذه القمة في توقيت حساس من مشوار البطولة، حيث يحتل بايرن ميونخ صدارة المجموعة برصيد مميز من النقاط، بينما يسعى باريس سان جيرمان لملاحقته وتقليص الفارق، ما يجعل المباراة مصيرية لكلا الفريقين في صراع التأهل.

اللقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا للتاريخ الكبير بين الفريقين، خاصة بعد أن تواجها في نهائي البطولة عام 2020 الذي حسمه بايرن بهدف كومان.

التشكيل المتوقع للفريقين

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع:

نوير – أوباميكانو – دي ليخت – كيميتش – ألفونسو ديفيز – غوريتسكا – موسيالا – ساني – كومان – مولر – هاري كين.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع:

دوناروما – حكيمي – ماركينيوس – دانيلو بيريرا – نونو مينديز – فابيان رويز – فيتينيا – أوغوستين – ديمبيلي – مبابي – جونزالو راموس.

المعلق والقنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN Sports Premium 1 HD اللقاء حصريًا بتعليق عربي مميز، مع استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة لتحليل الأداء والخطط الفنية.