نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان مع نظيره بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان الفرنسي الرسمي أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: تشيفالييه

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: رويز، فيتينيا، إيمري.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، ديمبيلي، باركولا

