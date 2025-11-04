نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فينسنت كومباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان مع نظيره بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: لايمار، أوباميكانو، تاه، ستانسيتش.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، جنابري.

خط الهجوم: أوليسي، هاري كين، لويس دياز