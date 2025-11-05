نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد جوا في دوري أبطال آسيا 2.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق النصر السعودي نظيره جوا الهندي في مواجهة تبدو سهلة نسبيًا على الورق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا "2" لموسم 2025-2026.

ويدخل النصر اللقاء بثقة كبيرة بعدما حقق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات، متصدرًا مجموعته برصيد 9 نقاط، ويسعى لمواصلة الانتصارات في طريقه نحو التتويج باللقب الآسيوي.

وتُقام المباراة على ملعب الأول بارك، معقل فريق النصر في العاصمة السعودية الرياض، حيث يأمل العالمي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الرابع على التوالي ومواصلة مشواره المميز في البطولة.

ويخوض النصر اللقاء تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يسعى لمواصلة الأداء القوي الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة، مع إمكانية إراحة بعض العناصر الأساسية للحفاظ على الجاهزية قبل المواجهات المحلية المقبلة.

في المقابل، يطمح فريق جوا الهندي إلى تقديم أداء مشرف أمام العملاق السعودي، رغم صعوبة المهمة أمام كتيبة تضم أسماء بارزة على رأسها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا 2

تقام مباراة النصر وجوا يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 على ملعب الأول بارك، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، والتاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والربع بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا 2

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس المالكتين الحصريتين لحقوق بث البطولة، حيث تُذاع المواجهة على قناة beIN SPORTS 2 HD بصوت المعلق عبدالله الغامدي، بينما تبثها قناة الكأس بتعليق سمير المعيرفي.