تشكيل النصر المتوقع أمام جوا في دوري أبطال آسيا 2

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، على ملامح تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة جوا الهندي، في مباراة تبدو سهلة نسبيًا على الورق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا "2" لموسم 2025-2026.

ويخوض النصر اللقاء بروح مرتفعة بعدما جمع 9 نقاط كاملة من 3 مباريات، ليعتلي صدارة مجموعته عن جدارة، في وقت يسعى فيه الفريق لمواصلة عروضه القوية تحت قيادة جيسوس الذي يطمح لقيادة العالمي نحو لقب آسيوي طال انتظاره.

ويُقام اللقاء على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وسط حضور جماهيري متوقع، إذ يأمل النصر في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتعزيز حظوظه في التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية، وتأكيد تفوقه في البطولة حتى الآن.

ومن المنتظر أن يُجري جيسوس بعض التغييرات على التشكيل الأساسي بهدف إراحة عدد من العناصر البارزة، مع منح الفرصة للاعبين آخرين لإثبات أنفسهم، خاصة في ظل ازدحام جدول المباريات المحلية والقارية.

أما فريق جوا الهندي، فيدخل اللقاء بهدف تقديم عرض قوي أمام أحد كبار القارة، رغم صعوبة المهمة أمام كتيبة تضم أسماء لامعة يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المتوقع أن يدخل النصر، المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: بينتو.

▪︎خط الدفاع: سلطان الغنام – عبدالإله العمري – إينيجو مارتينيز – أيمن يحيى.

▪︎خط الوسط الدفاعي: أنجيلو – علي الحسن.

▪︎خط الوسط الهجومي: كينجسلي كومان – محمد مران – عبد الرحمن غريب.

▪︎خط الهجوم: هارون كمارا.

موعد مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2"

تقام المباراة يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 على ملعب الأول بارك، وتنطلق في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، والتاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والربع بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وجوا

تُذاع المواجهة عبر قنوات beIN SPORTS وقنوات الكأس المالكتين الحصريتين لحقوق بث البطولة.

وتأتي عبر قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق عبدالله الغامدي، بينما تُنقل على قناة الكأس بصوت سمير المعيرفي.